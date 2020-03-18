Россия ограничила въезд для жителей ДНР

Россия временно ограничила въезд в страну для жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на фоне распространения коронавируса. Об этом в среду, 18 марта, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК в своем Telegram-канале.
По данным издания, тех жителей Донбасса, у которых есть российские паспорта, данные ограничения не коснутся.
16 марта сообщалось, что Россия запретила въезд иностранцам и лицам без российского гражданства на период с 18 марта по 1 мая. В тот же день стало известно, что аналогичные меры будут приняты и в отношении граждан Белоруссии: как пояснили в российском правительстве, такое решение обусловлено тем, что белорусская сторона не выполняет рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) относительно перекрытия государственных границ.
По последним данным, в России зарегистрировано 114 случаев заражения коронавирусом, десять граждан заразились непосредственно на территории страны. Во всем мире коронавирусом заразились 198,1 тысячи человек, более 7,9 тысячи умерли, а 81,9 тысячи вылечились. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк и повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Источник: Всемирная организация здравоохранения