Россия ограничила въезд для жителей ДНР

Россия временно ограничила въезд в страну для жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на фоне распространения коронавируса. Об этом в среду, 18 марта, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК в своем Telegram-канале.

По данным издания, тех жителей Донбасса, у которых есть российские паспорта, данные ограничения не коснутся.

16 марта сообщалось, что Россия запретила въезд иностранцам и лицам без российского гражданства на период с 18 марта по 1 мая. В тот же день стало известно, что аналогичные меры будут приняты и в отношении граждан Белоруссии: как пояснили в российском правительстве, такое решение обусловлено тем, что белорусская сторона не выполняет рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) относительно перекрытия государственных границ.

По последним данным, в России зарегистрировано 114 случаев заражения коронавирусом, десять граждан заразились непосредственно на территории страны. Во всем мире коронавирусом заразились 198,1 тысячи человек, более 7,9 тысячи умерли, а 81,9 тысячи вылечились. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

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