Россия запретила въезд иностранцам

Россия ограничит въезд для иностранцев и лиц без гражданства с 18 марта по 1 мая. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

Ограничения на въезд не будут применяться в отношении сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений в России. Также запрет не коснется водителей автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

В страну также могут въехать члены официальных делегаций и лица, которые имеют дипломатические, служебные, обыкновенные частные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника.

«Лиц, постоянно проживающих на территории России, а также лиц, следующих транзитом через воздушные пункты пропуска», — отметили в правительстве.

Соответствующее решение было принято в ходе телефонного разговора российского премьер-министра Михаила Мишустина с премьер-министрами ряда иностранных государств. В ходе разговора глава правительства РФ отметил, что соответствующие меры были приняты в связи с рекомендацией Всемирной организации здравоохранения на фоне ситуации с коронавирусом.

Главы правительств договорились поддерживать контакты по вопросам, которые связаны с угрозой дальнейшего распространения коронавируса.

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