Украина попросила Россию «прекратить огонь» в Донбассе на время эпидемии

Украина через ОБСЕ попросила Россию «прекратить огонь» в Донбассе на время эпидемии коронавируса. Об этом рассказала депутат от президентской фракции «Слуга народа» Ирина Верещук, передает Obozrevatel.
«Украинская сторона в лице Леонида Кучмы обратилась к ОБСЕ с просьбой обратиться к Российской Федерации, чтобы мы прекратили огонь — безусловное, полное и всеохватывающее прекращение огня на период пандемии», — пояснила Верещук.
Она напомнила, что генсек ООН Антониу Гутерреш призывал остановить все конфликты в мире на период пандемии. «Были примеры, как в Ливии, когда на самом деле прекратили огонь», — сказала депутат. По ее словам, были договоренности на период пандемии остановить огонь, «чтобы дать доступ медикам, дать доступ к медицинским услугам и обслуживанию безотносительно того, на какой стороне Украины находятся сегодня люди».
Ранее вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что коронавирус помешал созданию консультационного совета для переговоров с республиками Донбасса.
Вооруженный конфликт в Донбассе вспыхнул в 2014 году, когда часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость от Украины после смены центральной власти в Киеве. Украина обвиняет в оккупации Донбасса и поддержке сепаратизма Россию. Кремль отвергает претензии.
В мире объявлена пандемия коронавируса. По последним данным, заражены 472,7 тысячи человек. На Украине вирус обнаружили у 156 пациентов.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения