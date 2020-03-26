На Украине выросло число заразившихся и умерших от коронавируса

На Украине выросло число заразившихся коронавирусом: подтверждено еще 11 случаев инфицирования. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook.

Четыре новых случая зафиксировали в Черновицкой области, еще семь — в Тернопольской. Один человек выздоровел. В то же время в Минздраве сообщили об увеличении количества умерших от вируса SARS-CoV-2 за последние сутки.

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25 марта скончалась жительница Ивано-Франковска. Она вместе с мужем поступила в больницу с подозрением на коронавирус в тяжелом состоянии. Женщина долго занималась самолечением и поздно обратилась к врачам. Инфицирование COVID-19 было лабораторно подтверждено уже после смерти. Ее муж находится в больнице, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 156 человек. На всей территории страны до 24 апреля объявлен режим чрезвычайной ситуации и введен карантин, за несоблюдение правил которого предусматривается уголовная и административная ответственность. Все развлекательные заведения, школы и вузы, а также непродуктовые магазины закрыты, граждан просят не покидать дома. В крупнейших городах ограничено движение общественного транспорта.

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