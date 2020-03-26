Украина полностью закроет границы

Власти Украины с субботы, 28 марта, полностью закроют авиасообщение и пересечение границы поездами. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает «Громадське».

Он призвал граждан страны, находящихся до сих пор за рубежом, вернуться на Украину в течение двух дней или остаться за границей на время ограничений. «Самолеты к нам прибывают до пятницы. В ночь с пятницы на субботу любое авиасообщение будет остановлено, как и сообщения поездами. Есть два дня [для возвращения]», — заявил Аваков.

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В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что прекращается регулярное сообщение. Украинцы смогут пересечь границу на собственных автомобилях или пешком.

25 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал единственным источником распространения коронавируса в стране людей, вернувшихся с заработков и из путешествий. По его словам, массовый приезд граждан из-за рубежа продолжается, что «усиливает и увеличивает число людей, зараженных инфекцией».

Ранее правительство Украины объявило на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации до 24 апреля. В стране введен карантин, за несоблюдение правил которого предусматривается уголовная и административная ответственность. Все развлекательные заведения, школы и вузы, а также непродуктовые магазины закрыты, граждан просят не покидать дома. В крупнейших городах ограничено движение общественного транспорта.

По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 145 человек, пятеро скончались. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 472 тысячи человек; 21,3 тысячи умерли, более 114 тысяч излечились.

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