Украина полностью закроет границы

Власти Украины с субботы, 28 марта, полностью закроют авиасообщение и пересечение границы поездами. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает «Громадське».
Он призвал граждан страны, находящихся до сих пор за рубежом, вернуться на Украину в течение двух дней или остаться за границей на время ограничений. «Самолеты к нам прибывают до пятницы. В ночь с пятницы на субботу любое авиасообщение будет остановлено, как и сообщения поездами. Есть два дня [для возвращения]», — заявил Аваков.
В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что прекращается регулярное сообщение. Украинцы смогут пересечь границу на собственных автомобилях или пешком.
25 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал единственным источником распространения коронавируса в стране людей, вернувшихся с заработков и из путешествий. По его словам, массовый приезд граждан из-за рубежа продолжается, что «усиливает и увеличивает число людей, зараженных инфекцией».
Ранее правительство Украины объявило на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации до 24 апреля. В стране введен карантин, за несоблюдение правил которого предусматривается уголовная и административная ответственность. Все развлекательные заведения, школы и вузы, а также непродуктовые магазины закрыты, граждан просят не покидать дома. В крупнейших городах ограничено движение общественного транспорта.
По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 145 человек, пятеро скончались. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 472 тысячи человек; 21,3 тысячи умерли, более 114 тысяч излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения