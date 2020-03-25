Украина объявила режим ЧС по всей стране из-за коронавируса

Власти Украины объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) по всей стране из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Режим вводится на месяц, до 24 апреля, на этот же срок продлевается карантин. При этом, как отмечает «Укринформ», премьер-министр Денис Шмыгаль призвал граждан не путать режим ЧС с режимом чрезвычайного положения (ЧП).

По его словам, на данный момент в 14 регионах Украины, включая Киев, зафиксировано 113 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-2019. В них уже действовал режим ЧС, который не предполагает жестких ограничительных мер, как режим ЧП, но требует усиления мер безопасности.

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Ранее сообщалось, что из-за распространения вируса Украина и Донбасс не смогли провести запланированные переговоры по созданию консультационного совета, поскольку все заседания проводятся в режиме онлайн, и подписать документы в таком формате невозможно.

На Украине объявлен карантин. Страна закрыла границы для иностранцев и прекратила междугороднее сообщение, городской транспорт работает с ограничениями. Все развлекательные заведения, школы и вузы, а также непродуктовые магазины закрыты, граждан просят не покидать дома.

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