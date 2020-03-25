Украинские политики заразились коронавирусом в ресторанах Куршевеля

Украинские политики и бизнесмены заразились коронавирусом в трех ресторанах горнолыжного курорта Куршевель. Об этом в среду, 25 марта, сообщает «Страна.ua».

По информации издания, это рестораны Le Cap-Horn, Bagatelle Courchevel, Nammos Courchevel, которые были самыми популярными местами в начале марта, когда на курорт приехали отдыхать политики и бизнесмены из России и Украины.

Сообщалось, что коронавирусом заразились несколько депутатов Верховной Рады, замглавы Харьковского облсовета Владимир Скоробогач, политик и бизнесмен Валерий Хорошковский. Два инфицированных в Запорожской области, о которых стало известно 25 марта, также вернулись из Куршевеля. На курорте отдыхал и экс-глава офиса президента Украины Андрей Богдан с бывшей возлюбленной. По данным СМИ, что он также подхватил коронавирус, но сам Богдан отрицает это.

По последней информации, на Украине выявили коронавирус у 113 человек, трое пациентов скончались. По всему миру коронавирусной инфекцией заражены более 423 тысячи человек, свыше 18,9 тысячи из них погибли, а 108,6 тысячи выздоровели.

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