Украинские политики заразились коронавирусом в ресторанах Куршевеля

Украинские политики и бизнесмены заразились коронавирусом в трех ресторанах горнолыжного курорта Куршевель. Об этом в среду, 25 марта, сообщает «Страна.ua».
По информации издания, это рестораны Le Cap-Horn, Bagatelle Courchevel, Nammos Courchevel, которые были самыми популярными местами в начале марта, когда на курорт приехали отдыхать политики и бизнесмены из России и Украины.
Сообщалось, что коронавирусом заразились несколько депутатов Верховной Рады, замглавы Харьковского облсовета Владимир Скоробогач, политик и бизнесмен Валерий Хорошковский. Два инфицированных в Запорожской области, о которых стало известно 25 марта, также вернулись из Куршевеля. На курорте отдыхал и экс-глава офиса президента Украины Андрей Богдан с бывшей возлюбленной. По данным СМИ, что он также подхватил коронавирус, но сам Богдан отрицает это.
По последней информации, на Украине выявили коронавирус у 113 человек, трое пациентов скончались. По всему миру коронавирусной инфекцией заражены более 423 тысячи человек, свыше 18,9 тысячи из них погибли, а 108,6 тысячи выздоровели.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения