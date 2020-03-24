Уволенный глава офиса Зеленского заразился коронавирусом

Уволенный глава офиса президента Украины Андрей Богдан заразился коронавирусом во время отдыха на французском курорте Куршевель. Об этом сообщает портал «Вести.ua» со ссылкой на информированный источник.

По данным журналистов, вирусом СOVID-19 инфицирована также бывшая возлюбленная Богдана Анастасия Сличная. Сам экс-глава офиса президента Украины Владимира Зеленского пока не прокомментировал данную информацию.

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Ранее Богдан опубликовал на своей странице в Facebook фотографию с отрицательным тестом на коронавирус, сопроводив ее анекдотом про беременность. По словам источника, это было сделано специально, чтобы скрыть факт заражения.

В то же время до четырех депутатов увеличилось число заразившихся коронавирусом в Верховной Раде Украины: накануне инфекцию диагностировали у парламентария от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александра Лукашева и представителя «Слуги народа» Руслана Горбенко.

20 марта правительство Украины ввело в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях режим чрезвычайной ситуации. На всей территории страны был объявлен карантин, за несоблюдение правил которого предусматривается уголовная ответственность. В крупнейших городах Украины ограничено движение общественного транспорта.

По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 97 человек, трое скончались. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 390 тысяч человек. 17,1 тысячи умерли, более 100 тысяч излечились.

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