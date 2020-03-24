Зеленский передумал объявлять чрезвычайное положение из-за олигархов

Власти Украины передумали вводить режим чрезвычайного положения (ЧП) на всей территории страны для противодействия распространению коронавируса из-за позиции олигархов, экономического блока правительства и депутатов Верховной Рады. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на источники в украинском правительстве.

Отмечается, что после проведения анализа ситуации и изучения законодательства, в офисе президента Украины Владимира Зеленского пришли к выводу, что государственный аппарат не справится с обязанностями по введению ЧП.

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Источник подчеркивает, что против выступают как украинские бизнесмены, так и министерство экономического развития и торговли. Объявление ЧП приведет к остановке многих предприятий и запуску механизма форс-мажоров, что еще больше усугубит экономическую жизнь в стране.

Кроме того, против введения ЧП выступают почти все парламентские группы и фракции Рады, в том числе многие депутаты президентской партии «Слуга народа». Для принятия решения об объявлении ЧП в парламенте может не хватить голосов.

20 марта правительство Украины ввело в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях режим чрезвычайной ситуации. Ранее на всей территории страны был объявлен карантин, за несоблюдение правил которого предусматривается уголовная ответственность.

По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 97 человек, трое скончались. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 390 тысяч человек. 17,1 тысячи умерли, более 100 тысяч излечились.

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