В Раде увеличилось число заразившихся коронавирусом депутатов

В Верховной Раде Украины увеличилось число заразившихся коронавирусом: инфекцию диагностировали у депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александра Лукашева. Об этом пишет «Украинская правда».

Парламентарий не посещал внеочередное заседание парламента, проходившее 17 марта. На прошлой неделе у Лукашева была повышена температура, сейчас он чувствует себя лучше.

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«Экспресс-тесты [Лукашева] были отрицательные, ПЦР (тест методом полимеразной цепной реакции — прим. «Ленты.ру») подтвердил», — отметил источник в депутатском корпусе, добавив, что сейчас на коронавирус проверяют парламентария от партии «Слуга народа» Руслана Горбенко.

22 марта стало известно, что коронавирусом инфицирован депутат Сергей Вельможный. Ранее его коллега из парламентской группы «Доверие» Сергей Шахов также рассказал о том, что заразился SARS-CoV-2.

В то же время депутат Рады от президентской партии «Слуга народа» Никита Потураев сообщил, что в случае смерти одного из парламентариев на его место придет следующий за ним по партийному списку.

По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 73 человека, трое скончались. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 339 тысяч человек. 14,7 тысячи умерли, более 99 тысяч излечились.

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