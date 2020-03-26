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Минздрав Украины предрек катастрофическое число жертв коронавируса в стране

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Фото: Gleb Garanich / Reuters

Министр здравоохранения Украины Илья Емец предрек катастрофическое число жертв коронавируса в стране. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на сайте Минздрава.

Емец объяснил, что ведомству кто-то специально создает преграды в работе против вируса, не уточнив при этом, о ком именно идет речь. «Если нам и дальше будут мешать работать, количество жертв может быть катастрофическим», — подчеркнул министр.

Он также рассказал о трех этапах борьбы с инфекцией. Первым, по его словам, является профилактика. Вторым — локализация катастрофы. И третьим — госпитальный, или этап лечения. «К сожалению, мы должны констатировать медицинская система Украины к нему не готова. По многим причинам», — добавил Емец, отметив, что многие годы украинскую медицину разрушали и в итоге разрушили почти до основания.

В конце обращения глава Минздрава призвал жителей страны выполнять все правила безопасности и заботиться друг о друге.

В среду, 25 марта, власти Украины объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) по всей стране из-за распространения коронавируса. Режим вводится на месяц, до 24 апреля, на этот же срок продлевается карантин.

По данным на вечер 25 марта, на Украине зафиксировано 145 случаев заражения вирусом, пять человек скончались.

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Как спастись от коронавируса?

Старайтесь не выходить из дома без лишней необходимости
Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать наиболее уязвимой группе — людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым же стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Всемирная организация здравоохранения

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