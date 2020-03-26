Минздрав Украины предрек катастрофическое число жертв коронавируса в стране

Министр здравоохранения Украины Илья Емец предрек катастрофическое число жертв коронавируса в стране. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на сайте Минздрава.

Емец объяснил, что ведомству кто-то специально создает преграды в работе против вируса, не уточнив при этом, о ком именно идет речь. «Если нам и дальше будут мешать работать, количество жертв может быть катастрофическим», — подчеркнул министр.

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Он также рассказал о трех этапах борьбы с инфекцией. Первым, по его словам, является профилактика. Вторым — локализация катастрофы. И третьим — госпитальный, или этап лечения. «К сожалению, мы должны констатировать медицинская система Украины к нему не готова. По многим причинам», — добавил Емец, отметив, что многие годы украинскую медицину разрушали и в итоге разрушили почти до основания.

В конце обращения глава Минздрава призвал жителей страны выполнять все правила безопасности и заботиться друг о друге.

В среду, 25 марта, власти Украины объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) по всей стране из-за распространения коронавируса. Режим вводится на месяц, до 24 апреля, на этот же срок продлевается карантин.

По данным на вечер 25 марта, на Украине зафиксировано 145 случаев заражения вирусом, пять человек скончались.

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