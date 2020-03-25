Украинский премьер назвал источник коронавируса в стране

Единственным источником коронавируса на Украине являются люди, вернувшиеся в страну с заработков и из путешествий. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет «РБК-Украина».

По его словам, массовое возвращение граждан из-за рубежа продолжается, что «усиливает и увеличивает число людей, зараженных инфекцией».

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Премьер подчеркнул, что именно в связи с данным обстоятельством правительство приняло решение прекратить с пятницы, 27 марта, любое пассажирское движение через границу Украины с обеих сторон.

Ранее 25 марта власти Украины объявили на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса до 24 апреля. В стране также введен карантин, за несоблюдение правил которого предусматривается уголовная и административная ответственность. Все развлекательные заведения, школы и вузы, а также непродуктовые магазины закрыты, граждан просят не покидать дома. В крупнейших городах ограничено движение общественного транспорта.

По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 113 человек, четверо скончались. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 436 тысяч человек; 19,6 тысячи умерли, более 111 тысяч излечились.

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