Украинский премьер назвал источник коронавируса в стране

Единственным источником коронавируса на Украине являются люди, вернувшиеся в страну с заработков и из путешествий. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет «РБК-Украина».
По его словам, массовое возвращение граждан из-за рубежа продолжается, что «усиливает и увеличивает число людей, зараженных инфекцией».
Премьер подчеркнул, что именно в связи с данным обстоятельством правительство приняло решение прекратить с пятницы, 27 марта, любое пассажирское движение через границу Украины с обеих сторон.
Ранее 25 марта власти Украины объявили на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса до 24 апреля. В стране также введен карантин, за несоблюдение правил которого предусматривается уголовная и административная ответственность. Все развлекательные заведения, школы и вузы, а также непродуктовые магазины закрыты, граждан просят не покидать дома. В крупнейших городах ограничено движение общественного транспорта.
По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 113 человек, четверо скончались. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 436 тысяч человек; 19,6 тысячи умерли, более 111 тысяч излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения