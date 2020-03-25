Украинцам дали совет по сохранению здравого смысла во время карантина

Министерство здравоохранения Украины дало рекомендации жителям страны о том, как избежать ухудшения психологического состояния во время карантина. Об этом пишет «Укринформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«В связи с трехнедельным карантином на Украине для предупреждения распространения COVID-19 население начинает испытывать панику. Минздрав Украины отмечает, "вирус паники" страшнее коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении Минздрава.
В частности, чтобы сохранить здравый смысл, украинцам порекомендовали кооперироваться в небольшие группы и проводить время вместе онлайн. Например, тем, у кого появился страх общения с окружающими и они стали более замкнутыми, Минздрав советует собирать книжные клубы, чемпионаты по настольным играм и устраивать совместные кинопросмотры.
Если появилась депрессия из-за недостаточной активности, то выход — занятия спортом в домашних условиях, новое хобби и самосовершенствование, отметили в ведомстве. Там подчеркнули необходимость заботиться о психическом и физическом здоровье и критично относиться к информации СМИ о распространении коронавируса.
Ранее 25 марта правительство Украины объявило на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса до 24 апреля. До этой даты в стране введен также карантин, за несоблюдение правил которого предусматривается уголовная и административная ответственность. Все развлекательные заведения, школы и вузы, а также непродуктовые магазины закрыты, граждан просят не покидать дома. В крупнейших городах Украины ограничено движение общественного транспорта.
По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 113 человек, четверо скончались. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 422 тысячи человек; 18,9 тысячи умерли, почти 110 тысяч излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения