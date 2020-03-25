Украинская церковь предложила разместить зараженных коронавирусом в монастырях

Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) предложила разместить пациентов, зараженных коронавирусом, в монастырях. Об этом в среду, 25 марта, сообщает «Страна.ua».
«В случае критического ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции, при которой медицинские учреждения будут не в состоянии госпитализировать всех инфицированных, монастыри Украинской Православной Церкви должны быть готовы принять как можно большее количество больных», — заявили в Центре информации УПЦ.
Церковь также сообщила, что будет молиться о медицинских работниках.
Ранее лидер украинских раскольников, почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет заявил, что пандемия коронавируса — это наказание человечеству за однополые браки. ЛГБТ-активисты в Киеве решили подать на него в суд за это высказывание.
По последним данным, на Украине были инфицированы коронавирусом 113 человек, четверо из них скончались.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения