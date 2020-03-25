Украинская церковь предложила разместить зараженных коронавирусом в монастырях

Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) предложила разместить пациентов, зараженных коронавирусом, в монастырях. Об этом в среду, 25 марта, сообщает «Страна.ua».

«В случае критического ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции, при которой медицинские учреждения будут не в состоянии госпитализировать всех инфицированных, монастыри Украинской Православной Церкви должны быть готовы принять как можно большее количество больных», — заявили в Центре информации УПЦ.

Церковь также сообщила, что будет молиться о медицинских работниках.

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Ранее лидер украинских раскольников, почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет заявил, что пандемия коронавируса — это наказание человечеству за однополые браки. ЛГБТ-активисты в Киеве решили подать на него в суд за это высказывание.

По последним данным, на Украине были инфицированы коронавирусом 113 человек, четверо из них скончались.

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