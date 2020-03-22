Лидер украинских раскольников назвал коронавирус карой за однополые браки

Почетный патриарх неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет, вновь ставший лидером раскольников, заявил, что причиной коронавируса стали однополые браки. Такое мнение он выразил в эфире украинского «Четвертого канала».

Он считает, что пандемия китайского вируса стала карой за однополые отношения. Филарет напомнил, что Бог, согласно Библии, сжег города Содом и Гоморру за грехи их жителей, среди которых в частности было распутство.

При этом он отметил, что причастие в храмах на время карантина прекращать не будут. По его мнению, свершение церковных таинств не является средством распространения вируса.

До 3 апреля на Украине объявлен карантин с целью противодействия распространению коронавируса. В стране закрыты учебные заведения, запрещены массовые мероприятия, прекращено авиасообщение.

17 марта Верховная Рада Украины приняла закон, который предусматривает уголовную ответственность за умышленное заражение инфекцией, штрафы за несоблюдение правил карантина.

Согласно последним данным института Хопкинса, на Украине зафиксировано 47 случаев заражения коронавирусом SARS CoV-2. Всего в мире коронавирусом заразились более 329 тысяч человек. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

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