ЛГБТ-активисты решили засудить лидера украинских раскольников

ЛГБТ-активисты решили засудить почетного патриарха неканонической Православной церкви Украины, вновь ставшего лидером раскольников, Филарета за слова о связи пандемии коронавируса и гей-браков. Об этом во вторник, 24 марта, сообщает Vesti.ua.

Иск против Филарета подает киевская организация «Инсайт», защищающая права ЛГБТ-сообщества. Как пояснили в «Инсайте», почетный патриарх имеет большое влияние на людей, «принадлежащих к религиозной общине». «И его слова могут быть подстрекательством к дискриминации, распространению стигмы и переходу к насильственным действиям в отношении геев, лесбиянок, бисексуальных и трансгендерных людей», — отметили активисты.

В организации считают, что Филарет распространяет ложную и «откровенно дискриминационную» информацию. «Сейчас наши адвокаты работают над иском», — подчеркнули в «Инсайте».

Ранее Филарет заявил, что пандемия коронавируса стала карой за однополые браки. По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 97 человек, в мире — 390 тысяч.

ПЦУ была создана на объединительном соборе в декабре 2018 года, в январе 2019-го Константинопольский патриарх Варфоломей передал ей томос об автокефалии. В ПЦУ вошли представители неканонических Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Однако уже летом 2019 года почетный украинский патриарх Филарет (Денисенко) объявил о восстановлении УПЦ КП.

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