Лидер украинских раскольников отозвал подпись под решением о расколе

Почетный патриарх неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет, вновь ставший лидером раскольников, отозвал подпись под решением Объединительного собора о создании ПЦУ и ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП). Об этом сообщает пресс-служба УПЦ КП.

Филарет отозвал подпись под постановлением поместного собора, который состоялся в Киеве 15 декабря 2018 года. Почетный патриарх также направил письмо министру культуры Украины Владимиру Бородянскому, где объяснил свое решение отказом властей регистрировать постановление УПЦ КП, которым решение Объединительного собора было ранее отменено.

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14 декабря предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний объявил о ликвидации двух других раскольнических церквей — УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви. В то же время Филарет заявил, что церковь нельзя ликвидировать, добавив, что он будет бороться до последнего за существование УПЦ КП.

В конце июля Филарет обратился к главе государства Владимиру Зеленскому с просьбой «прекратить этот беспредел», имея в виду захват храмов УПЦ КП лояльными ПЦУ активистами, и остановить процесс юридической ликвидации УПЦ КП, продолжив ее существующую регистрацию. Очередной раскол в украинском православии произошел 20 июня. После собора, на котором было объявлено о восстановлении УПЦ КП, Филарет заявил, что в стране снова существуют три православные церкви.

Попытка объединить украинское православие была предпринята Константинополем в декабре 2018 года, однако не увенчалась успехом. 15 декабря состоялся Объединительный собор, на котором представители УПЦ КП и раскольнической Украинской автокефальной православной церкви объявили о создании ПЦУ, которой Константинополь вручил томос. Каноничная и крупнейшая на Украине УПЦ Московского патриархата не участвовала в нем. Действия Вселенского патриархата не признала ни одна поместная церковь.

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