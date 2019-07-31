Лидер украинских раскольников обратился к Зеленскому за защитой

Почетный патриарх Филарет обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой защитить права верующих Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) от рейдерства со стороны Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

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«В результате прямого обмана при непосредственном антинародном участии [бывшего президента Петра] Порошенко 6 января 2019 года Украина получила томос о так называемой "независимости". К сожалению, до этой даты текста томоса никто, кроме Порошенко и митрополита Епифания, не видел», — заявил он.

По словам Филарета, он сразу же начал борьбу против этой «кабальной сделки», за что имущество верных ему архиереев УПЦ КП подверглось «рейдерской атаке» со стороны ПЦУ. Филарет возлагает ответственность за нее лично на главу ПЦУ Епифания.

Почетный патриарх обратился к главе государства и министру юстиции Павлу Петренко с просьбой «прекратить этот беспредел» и остановить процесс юридической ликвидации УПЦ КП, продолжив ее существующую регистрацию.

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Очередной раскол в украинском православии произошел 20 июня. После собора, на котором было объявлено о восстановлении УПЦ КП, Филарет заявил, что в стране снова существуют три православные церкви.

Попытка объединить украинское православие была предпринята Константинополем в декабре 2018 года, однако не увенчалась успехом. 15 декабря состоялся Объединительный собор, на котором представители УПЦ КП и раскольнической Украинской автокефальной православной церкви объявили о создании ПЦУ, которой Константинополь вручил томос. Каноничная и крупнейшая на Украине УПЦ Московского патриархата не участвовала в нем. Действия Вселенского патриархата не признала ни одна поместная церковь.

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