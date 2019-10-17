Патриарх Кирилл разглядел на Украине угрозу всему православию

Признание неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) другими церквями несет угрозу православному единству, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом в четверг, 17 октября, сообщает РИА Новости.

«Эта тема затрагивает саму суть межцерковных отношений, и негативное развитие этой темы может нарушить всеправославное единство», — сказал патриарх на открытии заседания Священного синода Русской православной церкви.

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Ранее в октябре в греческих СМИ появилась информация о том, что Архиерейский собор Элладской православной церкви признал право патриарха Константинопольского Варфоломея предоставить ПЦУ автокефалию. После этого заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов заявил, что Священный синод Русской православной церкви оценит последствия решения Элладской православной церкви признать правомерность присвоения автономии ПЦУ.

В сентябре патриарх Иерусалимский Феофил III во время встречи на Святой земле с митрополитом Минским и Заславским Павлом заявил, что признает только Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) во главе с митрополитом Онуфрием. По его словам, раскол является самым тяжким грехом против «божественной любви, которая лежит в основе церковного единства». Заявление патриарх Иерусалимской православной церкви (ИПЦ) сделал впервые после церковного раскола на Украине.

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе в Киеве 15 декабря 2018 года, а 6 января 2019 года Константинопольский патриарх Варфоломеей передал ПЦУ томос об автокефалии «новой церкви». В состав структуры вошли в основном представители неканонических Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Вселенский патриарх снял анафему с их глав в октябре 2018 года, после чего Русская православная церковь разорвала евхаристическое общение с Константинополем.

В Русской православной церкви «автокефалию» назвали «пустышкой», а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.

Очередной раскол в украинском православии произошел 20 июня 2019 года. После собора, на котором было объявлено о восстановлении УПЦ КП, Филарет заявил, что в стране снова существуют три православные церкви. В июле он также дал интервью российскому телеканалу «Россия 24», отметив, что не видит в этом никакого греха.

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