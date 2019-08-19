Давший интервью российскому телеканалу Филарет не увидел в этом греха

Глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет, давший в июле интервью телеканалу «Россия 24», не увидел в этом никакого греха. Об этом священник рассказал в комментарии «112 Украина».

«Я не рассчитывал, что будет такое отношение к тому, что я дал интервью враждебному по отношению к Украине каналу», — заявил он.

По словам Филарета, на такой поступок он пошел в связи с тем, что «надо об истине свидетельствовать всем: и друзьям, и врагам». В то же время глава УПЦ КП извинился за то, что дал комментарий российским СМИ. «Извинился перед теми, кто меня обвинял. Верующие не обвиняли, я говорил правду, как и сейчас», — сказал патриарх.

Материалы по теме Игры патриархов РПЦ лишили прав на Украину. Раскол неминуем?

В интервью телеканалу «Россия 24», запись которого обнародована на YouTube, Филарет раскритиковал содержание томоса об автокефалии единой Православной церкви Украины (ПЦУ). Комментируя это заявление пресс-секретарь ПЦУ архиепископ Евстратий (Зоря) заявил, что глава УПЦ КП нездоров, а «болезнь сделала его фактическим союзником Москвы в борьбе против томоса».

Очередной раскол в украинском православии произошел 20 июня. После собора, на котором было объявлено о восстановлении УПЦ КП, Филарет заявил, что в стране снова существуют три православные церкви. По его словам, если Православная церковь Украины под руководством митрополита Епифания захочет объединиться с УПЦ КП, то никто возражать не будет. В противном же случае ПЦУ будет существовать отдельно.

ПЦУ была создана 15 декабря 2018 года. В состав новой религиозной организации вошли в основном представители непризнанных УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви. Главой ПЦУ был назначен митрополит Епифаний. 6 января 2019 года Константинопольский патриарх Варфоломеей передал Киеву томос об автокефалии «новой церкви». В Русской православной церкви (РПЦ) «автокефалию» назвали «пустышкой», а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!