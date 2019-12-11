Лидера украинских раскольников обвинили в играх с «пророссийскими силами»

За спиной почетного патриарха неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарета, вновь ставшего лидером раскольников, играют «пророссийские силы». Об этом в интервью «Украинской правде» заявил глава ПЦУ Епифаний.

По его словам, об этом свидетельствуют проведенные «исследования». Они показали, что люди главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, которого на Украине считают пророссийским политиком из-за хороших личных отношений с президентом России Владимиром Путиным, «явно и открыто» проводили против ПЦУ проплаченные митинги, сказал Епифаний.

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«Он (Филарет — прим. «Ленты.ру»), возможно, этого не понимает даже. Ну если проводятся реально митинги, проплаченные пророссийскими силами. Один из них на Софийской площади — собрали один и тот же митинг сначала в поддержку "112 канала", кажется, а потом "на защиту" героя Украины патриарха Филарета», — сказал Епифаний. При этом он обвинил Медведчука во внешнем вмешательстве.

7 декабря Филарет заявил, что слова митрополита Епифания о завершении ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) являются ложью, добавив, что «церковь нельзя ликвидировать». Он отметил, что за УПЦ КП будет «бороться до последнего».

Ранее ПЦУ решила создать для почетного патриарха Филарета религиозную организацию в форме миссии. Также ему было предоставлено право пожизненного проживания в комплексе зданий в центре Киева.

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В конце июля Филарет обратился к главе государства Владимиру Зеленскому с просьбой «прекратить этот беспредел», имея в виду захват храмов УПЦ КП лояльными ПЦУ активистами, и остановить процесс юридической ликвидации УПЦ КП, продолжив ее существующую регистрацию. Очередной раскол в украинском православии произошел 20 июня. После собора, на котором было объявлено о восстановлении УПЦ КП, Филарет заявил, что в стране снова существуют три православные церкви.

Попытка объединить украинское православие была предпринята Константинополем в декабре 2018 года, однако не увенчалась успехом. 15 декабря состоялся Объединительный собор, на котором представители УПЦ КП и раскольнической Украинской автокефальной православной церкви объявили о создании ПЦУ, которой Константинополь вручил томос. Каноничная и крупнейшая на Украине УПЦ Московского патриархата не участвовала в нем. Действия Вселенского патриархата не признала ни одна поместная церковь.

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