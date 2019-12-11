Бывший СССР
 
Больше интересных новостей у нас в «Одноклассниках»
Последние новости
Кадыров ответил на идею пересмотреть присвоение ему звания Героя России
В Верховной Раде вновь подрались депутаты
Обезглавленного фотолюбителя обнаружили у остановки в Подмосковье
Шедшего к Путину шамана оштрафовали за неповиновение полицейскому
Годовалая девочка умерла во время тихого часа в российском детском саду
В России разрешат платить налоги в суде
В Донбассе назвали бессмысленным продление особого статуса
Массовая голодовка заключенных началась в российской колонии
В России задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»
Памфилова назвала повод для летних несанкционированных акций в Москве
Новости партнеров

Лидера украинских раскольников обвинили в играх с «пророссийскими силами»

Перейти в «Мою Ленту»
Митрополит Епифаний
Митрополит Епифаний

За спиной почетного патриарха неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарета, вновь ставшего лидером раскольников, играют «пророссийские силы». Об этом в интервью «Украинской правде» заявил глава ПЦУ Епифаний.

По его словам, об этом свидетельствуют проведенные «исследования». Они показали, что люди главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, которого на Украине считают пророссийским политиком из-за хороших личных отношений с президентом России Владимиром Путиным, «явно и открыто» проводили против ПЦУ проплаченные митинги, сказал Епифаний.

«Он (Филарет — прим. «Ленты.ру»), возможно, этого не понимает даже. Ну если проводятся реально митинги, проплаченные пророссийскими силами. Один из них на Софийской площади — собрали один и тот же митинг сначала в поддержку "112 канала", кажется, а потом "на защиту" героя Украины патриарха Филарета», — сказал Епифаний. При этом он обвинил Медведчука во внешнем вмешательстве.

7 декабря Филарет заявил, что слова митрополита Епифания о завершении ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) являются ложью, добавив, что «церковь нельзя ликвидировать». Он отметил, что за УПЦ КП будет «бороться до последнего».

Ранее ПЦУ решила создать для почетного патриарха Филарета религиозную организацию в форме миссии. Также ему было предоставлено право пожизненного проживания в комплексе зданий в центре Киева.

В конце июля Филарет обратился к главе государства Владимиру Зеленскому с просьбой «прекратить этот беспредел», имея в виду захват храмов УПЦ КП лояльными ПЦУ активистами, и остановить процесс юридической ликвидации УПЦ КП, продолжив ее существующую регистрацию. Очередной раскол в украинском православии произошел 20 июня. После собора, на котором было объявлено о восстановлении УПЦ КП, Филарет заявил, что в стране снова существуют три православные церкви.

Попытка объединить украинское православие была предпринята Константинополем в декабре 2018 года, однако не увенчалась успехом. 15 декабря состоялся Объединительный собор, на котором представители УПЦ КП и раскольнической Украинской автокефальной православной церкви объявили о создании ПЦУ, которой Константинополь вручил томос. Каноничная и крупнейшая на Украине УПЦ Московского патриархата не участвовала в нем. Действия Вселенского патриархата не признала ни одна поместная церковь.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Бывший СССР»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Митрополит Епіфаній: За спиною Філарета грають деякі проросійські сили
"Дякую, що не викинули на вулицю" – Філарет Епіфанію
Филарет попросил украинцев защитить его
ПЦУ обвинила Филарета в организации нового раскола
Филарет захотел воскресить Киевский патриархат
Другие материалы рубрики
Бывший СССР17:1110 декабря

Нормандская заморозка

Переговоры по Донбассу зашли в тупик. Почему для Путина и Зеленского они стали успешными?
11:17Сегодня

Контролировавший Молдавию олигарх попросил убежище на Украине

10:24Сегодня

Юристы отказались защищать Украину по керченскому инциденту

09:47Сегодня

На Украине начнут штрафовать за нарушение закона о языке

Бывший СССР00:01 5 декабря

Мутация ценностей

Армянская церковь теряет поддержку властей и уважение верующих. Все из-за богатых священников
09:36Сегодня

Киев прокомментировал резолюцию ООН по Крыму

09:05Сегодня

Украина продлит особый статус Донбасса на год

05:18Сегодня

На Украине рассказали о «жесткости» Зеленского на переговорах по газу

Бывший СССР00:00 3 декабря

«Не для того они кровь проливали»

Переговоры по Донбассу зашли в тупик. Украина теряет шанс вернуть мятежные регионы
03:56Сегодня

На Украине заявили об искажении перевода коммюнике «нормандского саммита»

00:41Сегодня

Украина раскрыла план по возвращению границы под контроль

23:5510 декабря

На Украине «нормандский саммит» назвали капитуляцией перед радикалами

Россия
Шедшего к Путину шамана оштрафовали за неповиновение полицейскому
«Война — это, сука, страшно»
25 лет назад российские солдаты вошли в Чечню. За что они сражались и умирали?
Годовалая девочка умерла во время тихого часа в российском детском саду
Юрий ЛужковДорогой москвич
Умер Лужков. Он правил Москвой в лихие 90-е и жирные нулевые, но всегда хотел большего
Памфилова назвала повод для летних несанкционированных акций в Москве
«Москва — это не Мухосранск»
Умер Юрий Лужков. Ему было 83 года
Кадыров ответил на идею пересмотреть присвоение ему звания Героя России
Все материалы
Мир
Россия встревожилась из-за усиления НАТО у границ Белоруссии
A Sri Lankan Buddhist monk shouts slogans outside the Indian High Commission to Sri Lanka during a protest in Colombo March 20, 2013. Buddhist monks protested since Tuesday against two separate attacks on Sri Lankan Buddhist monks who were in Chennai for education visits, and demanded the Indian government to take action on these attacks, according to the demonstrators. REUTERS/Dinuka Liyanawatte (SRI LANKA - Tags: POLITICS CIVIL UNREST RELIGION) - GM1E93K18HZ01Пробуддились
Буддисты взялись за оружие и громят мечети. За что они возненавидели мусульман?
Премьер Великобритании спрятался в холодильнике от журналистов
«Их сети раскинулись по всей стране»
Армянские и чеченские преступные группировки делят Германию. Немцы не могут им помешать
Турция пригрозила закрыть свою авиабазу для военных США
Реджеп Эрдоган«Мы не будем спрашивать разрешения»
Эрдоган дружит с Россией, но теряет поддержку в Турции. За 18 лет к нему накопилось много претензий
Стрельба в США оказалась атакой на евреев
Все материалы
Бывший СССР
Лидера украинских раскольников обвинили в играх с «пророссийскими силами»
Нормандская заморозка
Переговоры по Донбассу зашли в тупик. Почему для Путина и Зеленского они стали успешными?
Контролировавший Молдавию олигарх попросил убежище на Украине
«Нормандская четверка» договорилась по Донбассу
Лидеры стран установили сроки нового разведения войск и обмена пленными
Юристы отказались защищать Украину по керченскому инциденту
Мутация ценностей
Армянская церковь теряет поддержку властей и уважение верующих. Все из-за богатых священников
На Украине начнут штрафовать за нарушение закона о языке
Все материалы
Экономика
Раскрыто влияние санкций США на «Северный поток-2»
Газовый тупик
Украина загнала «Газпром» в угол. Россия рискует лишиться миллиардов
Крупнейшая сделка в истории поменяла цель
На мази
Мир переживает бум электрокаров. Кто потеряет, а кто заработает на этом миллиарды?
России предсказали будущее со слишком низкой инфляцией
То ли еще будет
Распад Европы, крах доллара и господство России — безумный прогноз на 2020 год
На Украине попытались продать несуществующие госкомпании
Все материалы
Силовые структуры
Обвиненный Украиной в шпионаже российский адвокат вернулся на родину
Виктор Шеймов«Мне промывали мозги с самого детства»
Майор КГБ сбежал в США и раскрыл все советские секреты. За измену ему обещали миллион долларов
Задержан подозреваемый в расстреле двух россиянок на склоне горы
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Российские тюремщики избили заключенного до смерти
«Он завел мальчика в алтарь и заставил оголиться»
Российский священник годами совращал детей в своем храме. Его считали чудотворцем
Рэперы HammAli & Navai пожаловались в полицию на обстрел неизвестными
Все материалы
Наука и техника
Россия предоставит США туалет на МКС
Тяжелый случай
США хотят вернуться на Луну. Что им мешает?
Уничтожение цели «Калибром» в Черном море попало на видео
Азиатский богатырь
На что способен самый мощный смартфон в мире: Asus ROG Phone II
Российские подлодки оказались легкой мишенью для противника
«Он был типичным самодуром»
Нелепое правление и мучительная смерть Павла I — самого странного императора России
Корабль России заподозрили в охоте за авианосцем США
Все материалы
Спорт
Российский боксер решил ехать на Олимпиаду по указанию Путина
Хосеп Гвардиола«Мы наделали много ошибок»
Неожиданный провал Гвардиолы и взлет «Ливерпуля» с «Лестером» — главные события тура АПЛ
Руководителей российского спорта соберут из-за наказания WADA
«Мы — самая опозорившаяся страна в истории спорта»
WADA не пощадило Россию. Спортсмены снова остались без флага и гимна
Украинские биатлонисты массово слегли в больницу
«Нервничала, даже ноги тряслись»
Косторная, Щербакова и Трусова победили в финале Гран-при. Загитова — осталась без медали
Семак описал провал «Зенита» в Лиге чемпионов фразой «все нормально абсолютно»
Все материалы
Культура
Звезда «Милых обманщиц» показала кормление ребенка грудью и была раскритикована
«Мы не понимали, почему люди кричат и плачут»
Главный израильский писатель об иврите, политике и гибели сына
Тарантино задумал снять третью часть «Убить Билла»
Пер Гессле и Мари ФредрикссонПросто Мари
Умерла вокалистка The Roxette. Какой мы ее запомним
Умер народный артист России Олег Талыпин
Кто еще тут
Одна из самых успешных рок-групп планеты вернулась. Чего ждать от нового альбома The Who?
Церетели пообещал нарисовать «трехметрового Лужкова»
Все материалы
Интернет и СМИ
Малышева разоблачила популярные гаджеты для красоты
«Анархия и безумие просто зашкаливали»
 
Танцующие женские гениталии восхитили зрителей телеканала
«Мир должен видеть моего 23-сантиметрового красавчика»
Почему россияне посылают интимные фото друг другу и что с этим делать
Стали известны подробности смерти российского издателя и его супруги
Какой ценой
Этот год принес человечеству войны, катастрофы и свободу. Вот как это было
Российский издатель погиб вместе с супругой при трагических обстоятельствах
Все материалы
Ценности
Зеленскому припомнили танец на каблуках после слов об обуви российского ведущего
Нержавеющая леди
Скромные наряды и роскошные похороны: как жила Маргарет Тэтчер
Рюкзак размером с человека на мужчине в метро озадачил пользователей сети
«Мы все хотим любви»
Откровения знаменитых на весь мир женщин в новом календаре Pirelli
Женщина ради заработка выкладывала фото Меган Маркл вопреки запрету
Рука об руку
Как появилось древнейшее украшение в истории и почему оно популярно до сих пор
Модель с заболеванием кожи сфотографировалась в просвечивающем грудь топе
Все материалы
Путешествия
Нашествие ушастых медуз в Крыму попало на видео
Гуляш, бани и руины
Чем живет Будапешт и что там делать российскому туристу?
Изобретена позволяющая легко посадить самолет система для экстренных ситуаций
«Вместо Черного моря тут озеро Онтарио»
Как россиянин приехал в Канаду и нашел в ней сходство с российскими курортами
Россиянам предсказали рост цен на авиабилеты
«Я отрывался, скакал, плясал и подпевал»
Кофе, женщины, доброта: приключения россиянина в Эфиопии
Стюардессы оскорбились внешним видом пассажирки и задумали выгнать ее с рейса
Все материалы
Из жизни
Сбежавший из заповедника лев загрыз мужчину и 30 собак
Зозибини ТунциВышла во всей красе
Кто такая новая «Мисс Вселенная» и как она живет
Крокодил перекусил мужчину пополам
«Жизнь будто остановилась»
Муж и жена 117 дней выживали на плоту в океане. Им пели киты и помогали черепахи
Опубликован снимок молодого Илона Маска за починкой сломанной машины
«Мы готовы на все, чтобы выжить»
Бедняки истребляют редких животных. Все ради причуд богачей
Гиены украли добычу из-под носа дерущихся львов и попали на видео
Все материалы
Первый тест купе-кроссовера Mercedes-Benz GLE Coupe
По праву ли новый Mercedes-AMG GLE 53 Coupe носит шильдик AMG?
Hyundai i30 N против Renault Megane RS
В булочную или на трек: чем корейский выскочка i30 N ответит лучшему хот-хэтчу всех времен?
Длительный тест Suzuki Vitara
Месяц с самым жизнерадостным кроссовером сегмента
Самые популярные автомобили России
Опубликованы данные по продажам за ноябрь 2019 года
Chevrolet Tahoe и Suburban сменили поколение
В Воронеже построят свой Tesla Cybertruck
В Японии построили самый маленький дом на колесах
Все материалы
Дом
Стало известно о единственной оставленной наследникам квартире Лужкова
Здесь был Юра
Самые яркие проекты эпохи Лужкова: от Петра I до «Яйца»
Автор музыки к «Шерлоку Холмсу» поведал о войне за недвижимость в центре Москвы
Некрасиво получилось
Чем живет самый неблагополучный район Москвы
Москве предрекли бурный рост цен на квартиры
«Главное — есть где помыться и доширак заварить»
Эти квартиры ничтожно малы. Почему россияне готовы их покупать?
Названы самые комфортные и доступные для жизни города России
Все материалы
Нацпроекты
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Навели мосты
В России построят гигантский мост на Крайнем Севере. Этот мегапроект откладывали 40 лет
Дорогая дорога
Путин запустил главную мегатрассу России. Она обошлась в 520 миллиардов рублей
На Дальнем Востоке утвердили льготную ипотеку
На Ямале откроют выставку о династии Романовых
В Поволжье перевыполнили план по ремонту дорог
Минприроды предложило не жалеть денег на тушение лесных пожаров
Все материалы