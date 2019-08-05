Филарет попросил украинцев защитить его

Лидер неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет обратился к верующим с просьбой защитить его и его церковь. Об этом он сказал во время службы во Владимирском соборе Киева, передает «Интерфакс».

По словам Филарета, защита ему необходима от нападок со стороны лидера новой, но также неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания и его сторонников. Он выступил с критикой чиновников, лояльных экс-президенту Украины Петру Порошенко, которые, по его словам, не дают прихожанам УПЦ КП молиться и отбирают у них храмы. «Где же свобода в Украине? Где Конституция, где законы? Законы попираются, и поэтому нужно защищать законы и защищать нашу независимую церковь Киевского патриархата», — сказал Филарет.

Кроме того, лидер непризнанной церкви в очередной раз выступил с критикой полученного украинскими раскольниками от Константинопольского патриархата томоса. По его словам, этот документ «ничего, кроме разрушения самого Киевского патриархата, не дал». Он также отметил, что положения томоса ставят украинскую церковь в зависимость перед греками, однако не дают ей признания.

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Ранее Филарет обратился к главе государства Владимиру Зеленскому и министру юстиции Павлу Петренко с просьбой «прекратить этот беспредел», имея в виду захват храмов УПЦ КП лояльными ПЦУ активистами, и остановить процесс юридической ликвидации УПЦ КП, продолжив ее существующую регистрацию.

Очередной раскол в украинском православии произошел 20 июня. После собора, на котором было объявлено о восстановлении УПЦ КП, Филарет заявил, что в стране снова существуют три православные церкви.

Попытка объединить украинское православие была предпринята Константинополем в декабре 2018 года, однако не увенчалась успехом. 15 декабря состоялся Объединительный собор, на котором представители УПЦ КП и раскольнической Украинской автокефальной православной церкви объявили о создании ПЦУ, которой Константинополь вручил томос. Каноничная и крупнейшая на Украине УПЦ Московского патриархата не участвовала в нем. Действия Вселенского патриархата не признала ни одна поместная церковь.

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