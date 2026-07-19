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00:34, 19 июля 2026Мир

В ОАЭ сделали заявление об эскалации на Ближнем Востоке

МИД ОАЭ призвал к прекращению боевых действий на Ближнем Востоке
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Ahmed Jadallah / Reuters

МИД Объединенных Арабских Эмиратов выпустил заявление, посвященное эскалации на Ближнем Востоке. В нем говорится, что ОАЭ призывают к прекращению боевых действий в регионе.

«ОАЭ призвали к немедленному прекращению боевых действий и скорейшему возобновлению переговоров, а также подчеркнули важность обеспечения безопасного и бесперебойного судоходства через Ормузский пролив», — сказано в заявлении.

Как отметили в МИД, нанесение ударов по гражданским объектам являются «вопиющим и грубым» нарушением международного права и не могут быть оправданы.

Ранее стало известно, что Иран приостановил выполнение всех пунктов меморандума о взаимопонимании с США из-за нарушений договоренностей с их стороны.

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