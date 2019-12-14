Глава украинских раскольников объявил о ликвидации других раскольников

Предстоятель раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний официально объявил о ликвидации двух других раскольнических церквей — Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Об этом в субботу, 14 декабря, написал в своем Facebook представитель ПЦУ Евстратий Зоря.

«На заседании архиерейского собора митрополит Епифаний сообщил о юридическом прекращении существования религиозных организаций "Киевская патриархия УПЦ КП" и "Патриархия УАПЦ"», — написал он, пояснив, что собрание состоялось в Софии Киевской и было посвящено первой годовщине создания ПЦУ.

Ранее в декабре лидер УПЦ КП Филарет заявил, что слова митрополита Епифания о завершении ликвидации его церкви являются ложью, добавив, что «церковь нельзя ликвидировать». Он отметил, что за УПЦ КП будет «бороться до последнего».

В свою очередь, Епифаний сказал, что за спиной почетного патриарха неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарета, вновь ставшего лидером раскольников, играют «пророссийские силы». По его словам, об этом свидетельствуют проведенные «исследования». Они показали, что люди главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, которого на Украине считают пророссийским политиком из-за хороших личных отношений с президентом России Владимиром Путиным, «явно и открыто» проводили против ПЦУ проплаченные митинги, сказал Епифаний.

Попытка объединить украинское православие была предпринята Константинопольским партиархатом в декабре 2018 года. 15 декабря состоялся Объединительный собор, на котором представители УПЦ КП и УАПЦ объявили о создании ПЦУ, которой Константинополь вручил томос. Каноничная и крупнейшая на Украине УПЦ Московского патриархата не участвовала в нем. Среди поместных православных церквей, помимо Константинополя, ПЦУ признали только Александрийская и Элладская церкви.

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