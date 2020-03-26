Украина решила помочь охваченной коронавирусом Италии спиртом

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в ближайшее время в стране начнут работать законсервированные спиртзаводы с целью наполнения аптек антисептиками по доступным ценам. Об этом пишет УНИАН.

По его словам, Украина поможет Италии и другим странам, охваченным коронавирусом, поставками этилового спирта, на основе которого изготавливают дезинфицирующие средства.

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Аваков подчеркнул, что это произойдет только после наполнения внутреннего рынка, поскольку на недавнем заседании правительства было принято решение о запрете экспорта. «И это [спирт] — наша международная валюта, которой мы сможем помочь итальянцам, когда мы в ближайшие дни насытим свой рынок спиртом и дезинфицирующими средствами», — резюмировал глава МВД Украины.

25 марта правительство Украины объявило на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации до 24 апреля. В стране введен карантин, за несоблюдение правил которого предусматривается уголовная и административная ответственность. Все развлекательные заведения, школы и вузы, а также непродуктовые магазины закрыты, граждан просят не покидать дома. В крупнейших городах ограничено движение общественного транспорта.

По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 145 человек, пятеро скончались. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 472 тысячи человек; 21,3 тысячи умерли, более 114 тысяч излечились.

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