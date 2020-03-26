На Украине призвали попросить помощи у России из-за коронавируса

Украине следует попросить помощи у России в борьбе с коронавирусом, заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.

По словам политика, необходимо прекратить «заигрывания» со стратегическими партнерами Украины, которые дали понять, что «страна осталась один на один со своей бедой».

Рабинович призвал обратиться к тем, кто может помочь стране в борьбе с коронавирусом. «Я думаю, что надо обратиться к России за помощью — ничего постыдного здесь нет», — сказал он.

Ранее министр здравоохранения Украины Илья Емец предрек в стране катастрофическое число жертв коронавируса. Он заявил, что ведомству кто-то специально создает преграды в работе против вируса, не уточнив при этом, о ком именно идет речь.

Согласно последним данным, на Украине зафиксировано 145 случаев заражения вирусом, пять человек скончались. 25 марта власти страны объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) по всей стране из-за распространения коронавируса. Режим вводится на месяц, до 24 апреля, на такой же срок продлевается карантин.

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