На Украине призвали попросить помощи у России из-за коронавируса

Украине следует попросить помощи у России в борьбе с коронавирусом, заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
По словам политика, необходимо прекратить «заигрывания» со стратегическими партнерами Украины, которые дали понять, что «страна осталась один на один со своей бедой».
Рабинович призвал обратиться к тем, кто может помочь стране в борьбе с коронавирусом. «Я думаю, что надо обратиться к России за помощью — ничего постыдного здесь нет», — сказал он.
Ранее министр здравоохранения Украины Илья Емец предрек в стране катастрофическое число жертв коронавируса. Он заявил, что ведомству кто-то специально создает преграды в работе против вируса, не уточнив при этом, о ком именно идет речь.
Согласно последним данным, на Украине зафиксировано 145 случаев заражения вирусом, пять человек скончались. 25 марта власти страны объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) по всей стране из-за распространения коронавируса. Режим вводится на месяц, до 24 апреля, на такой же срок продлевается карантин.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения