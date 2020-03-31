Украина отказалась от переговоров с ДНР и ЛНР

Вместо представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) украинские власти готовы к переговорам со своими гражданами, которые проживают на неподконтрольных территориях. Об этом глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил во время пресс-брифинга, трансляция велась в Facebook.

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По его словам, именно с этой целью в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) сейчас и создается консультативный совет по решению политических вопросов урегулирования конфликта в Донбассе. «Поэтому прошу не разгонять зраду», — попросил Ермак, добавив, что Украина никогда не вела и не будет вести прямого диалога с ДНР и ЛНР.

Ермак при этом признал, что, несмотря на отказ сотрудничать с властями самопровозглашенных республик, согласно минским соглашениям, украинская сторона должна согласовать с ними «некоторые законодательные акты».

Ранее вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Киев напрочь отказывается закреплять особый статус Донбасса в конституции страны.

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