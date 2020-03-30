Украинского кавээнщика отстранили от работы по Донбассу

Бывшего украинского кавээнщика Сергея Сивохо уволили с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Об этом в аппарате ведомства сообщили в ответ на запрос издания «Детектор медиа».

«По состоянию на 24 марта (дата направления запроса — прим. «Ленты.ру») Сивохо не является советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах», — говорится в ответе.

Уточняется, что от работы отстранен также советник секретаря СНБО, депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Максим Ткаченко. Причины увольнения в аппарате ведомства не уточнили.

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28 марта вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Киев напрочь отказывается закреплять особый статус Донбасса в конституции страны.

Ранее ветераны из националистического полка «Азов» вытолкали Сивохо с презентации проекта «Национальная платформа примирения и единства» для урегулирования конфликта в Донбассе. Радикалы напали на секретаря СНБО, обвинили его в предательстве и назвали врагом Украины. Полицейские не вмешивалась в происходящее, презентация была сорвана.

О назначении Сивохо на пост секретаря СНБО стало известно в октябре 2019 года. Долгое время он являлся креативным продюсером студии «Квартал 95», участвовал в командах КВН Сборная ДПИ (Донецкого политехнического института), «Дрим-Тим», Сборная СНГ и Сборная XX века. На внеочередных выборах в Раду Сивохо баллотировался от партии «Слуга народа» по мажоритарному округу в Донецкой области, однако не набрал необходимого числа голосов. Его связывают дружеские отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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