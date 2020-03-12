Готовящего план примирения с Донбассом советника Зеленского обвинили в госизмене

Советника главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергея Сивохо, готовящего план примирения Киева и Донбасса, обвинили в госизмене. Об этом сообщает «Украинская правда».

Соответствующее заявление уже передали в Службу безопасности Украины (СБУ) представители партии «Национальный корпус». «Любые попытки "налаживания диалога" с представителями оккупационных администраций являются государственной изменой», — считают в партии.

«Национальный корпус» требует возбудить против Сивохо уголовное дело. Его презентацию «Национальной платформы примирения и единства» в «Нацкорпусе» сочли «подрывной деятельностью против Украины».

Презентацию «Национальной платформы примирения и единства» сорвали спустя полчаса после начала мероприятия. Ветеран националистического полка «Азов» Сергей Тамарин с места начал кричать на Сивохо, назвал его предателем и врагом Украины. Националисты обступили Сивохо, прижали его к стене и толкали, матерились, кричали «Сепар», «Клоун», «Подонок», «Пошел вон». По пути к выходу советник главы СНБО упал на пол. Полиция не вмешивалась в происходящее.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!