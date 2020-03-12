Полиция задержала сорвавших презентацию плана примирения Киева с Донбассом

Национальная полиция Украины задержала радикалов, сорвавших презентацию плана примирения Киева с Донбассом. Об этом сообщает пресс-служба киевской полиции.

Уточняется, что задержано 15 человек. Полиция не сообщает никаких подробностей о задержанных.

Все задержанные доставлены в Печерское управление полиции, сейчас их опрашивают и берут объяснительные. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Презентацию «Национальной платформы примирения и единства» проводил советник главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Сивохо. Спустя полчаса после начала мероприятия ветеран националистического полка «Азов» Сергей Тамарин с места начал кричать на Сивохо, назвал его предателем и врагом Украины. Националисты обступили Сивохо, прижали его к стене и толкали, матерились, кричали «Сепар», «Клоун», «Подонок», «Пошел вон». По пути к выходу советник главы СНБО упал на пол. Полиция не вмешивалась в происходящее.

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