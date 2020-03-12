Советник Зеленского рассказал о своем состоянии после нападения радикалов

Советник главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Сивохо рассказал о своем состоянии после нападения радикалов. Об этом сообщает «Страна.ua».

«Подвернул ногу, но в боевом состоянии. Будем считать это началом работы платформы», — сказал он.

Сивохо заявил, что на Украине есть люди, которые всеми силами выступают против мира, однако к ним относятся не ветераны, а политики, желающие заработать денег и поднять рейтинги. Он подчеркнул, что уважает ветеранов за то, что они «встали на защиту Украины».

Презентацию «Национальной платформы примирения и единства» сорвали спустя полчаса после начала мероприятия. Ветеран националистического полка «Азов» Сергей Тамарин с места начал кричать на Сивохо, назвал его предателем и врагом Украины. Националисты обступили Сивохо, прижали его к стене и толкали, матерились, кричали «Сепар», «Клоун», «Подонок», «Пошел вон». По пути к выходу советник главы СНБО упал на пол. Полиция не вмешивалась в происходящее.

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