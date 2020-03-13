Советника Зеленского раскритиковали за слова о внутреннем конфликте в Донбассе

Заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич раскритиковал советника главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергея Сивохо за слова о внутреннем конфликте в Донбассе. Об это он написал в своем Facebook.

«Прошу вас, Сергей, услышьте украинцев. А тем более ветеранов войны с Россией. У нас война, а не внутренний конфликт. Ничего не перепутайте», — заявил он. Также чиновник напомнил, что он и сам ветеран боевых действий в Донбассе.

Фацевич подчернул, что не поддерживает действия радикалов относительно Сивохо.

Презентацию «Национальной платформы примирения и единства» проводил советник главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Сивохо. Спустя полчаса после начала мероприятия ветеран националистического полка «Азов» Сергей Тамарин с места начал кричать на Сивохо, назвал его предателем и врагом Украины. Националисты обступили Сивохо, прижали его к стене и толкали, матерились, кричали «Сепар!», «Клоун!», «Подонок!», «Пошел вон!». По пути к выходу советник главы СНБО упал на пол. Полиция не вмешивалась в происходящее.

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