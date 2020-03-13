В России прокомментировали срыв презентации плана примирения Киева с Донбассом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала срыв презентации плана примирения Киева с Донбассом. Свое мнение она высказала на Facebook.

По словам Захаровой, правоохранительные органы Украины в очередной раз продемонстрировали все, что от них осталось, «проявив абсолютную никчемность». «В итоге мероприятие удалось на славу Украине, напомнив споры тупоконечников с остроконечниками в Лилипутии, с какого конца надо чистить яйца», — написала она.

Представитель МИД добавила, что обе стороны, обвинявшие в своем разъединении Москву, в результате не смогли «избежать традиционного финала — взаимных оскорблений и драки».

Презентацию «Национальной платформы примирения и единства» проводил советник главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Сивохо. Спустя полчаса после начала мероприятия ветеран националистического полка «Азов» Сергей Тамарин с места начал кричать на Сивохо, назвал его предателем и врагом Украины. Националисты обступили Сивохо, прижали его к стене и толкали, матерились, кричали «Сепар», «Клоун», «Подонок», «Пошел вон». По пути к выходу советник главы СНБО упал на пол. Полиция не вмешивалась в происходящее.

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