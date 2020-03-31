На Украине назвали главное условие проведения встречи в «нормандском формате»

На Украине назвали выполнение всех договоренностей, достигнутых во время последнего саммита в Париже, главным условием для проведения новой встречи в «нормандском формате». Об этом сообщает УНИАН.

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что Киев стремится выполнять все возложенные на него обязательства, однако в мирном процессе не все зависит от украинской стороны.

«Есть вопросы, в которых мы со своей стороны сделали все, но, к сожалению, другая сторона не так придерживается тех обязательств, которые были достигнуты в Париже», — заявил он. Ермак рассказал, что украинская армия регулярно подвергается обстрелам и вынуждена отвечать на них.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отводит год на достижение результатов по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, и пообещал выйти из переговоров в случае, если за этот срок «нормандский формат» (Россия, Германия, Франция и Украина) не принесет результатов.

Последний саммит в «нормандском формате» прошел в декабре 2019 года после трехлетнего перерыва. Лидеры России, Украины, Франции и Германии условились, что минские соглашения не имеют альтернативы и не подлежат пересмотру. Также на переговорах стороны договорились, что на новой встрече в конце марта 2020 года в зоне конфликта должны появиться новые участки отвода войск.

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