Путин оценил идею встречи парламентариев «нормандской четверки»

Президент России Владимир Путин заявил, что лидер Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель поддержат инициативу создания парламентского измерения «нормандского формата». Об этом он заявил в Кремле в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. Запись встречи опубликована на сайте Кремля.

В ходе встречи собеседники обсудили инициативу присоединения к «нормандскому формату» парламентариев России, Украины, Франции и Германии. Медведчук в свою очередь попросил российского лидера рассказать о соответствующем предложении Макрону и Меркель. «Им не надо подсказывать, они люди опытные», — заявил президент.

Путин также отметил, что поддержка депутатов, которые напрямую избраны гражданами, особенно при проведении каких-то инициатив, связанных с принятием нормативной базы или законов, будет крайне важна.

Виктор Медведчук заявил о создании рабочей группы, которая займется планированием встречи стран «нормандского формата», пишет РИА Новости.

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«Возможность такой встречи проговаривалась и в Берлине, и в Париже», — рассказал Медведчук, отметив, что участвовавшие в дискуссиях депутаты были согласны на такую встречу.

Медведчук добавил, что место и время для такой встречи будет определено а ближайшее время. «Я думаю, что это будет апрель-май месяц», — сказал он. По его словам, затягивать с этим не намерены, поскольку действительно хотят повлиять на процессы, которые могут привести к миру на Украине.

Последний саммит в «нормандском формате» прошел в Париже 9 декабря 2019-го. Все его участники, в том числе президент Украины Владимир Зеленский, подписали итоговое коммюнике, которое предполагает дальнейшее выполнение минских соглашений. При этом сразу после возвращения в Киев украинский лидер и его окружение заявили о намерении их изменить.

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