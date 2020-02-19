Россия обвинила Украину в саботаже минских соглашений

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил Украину в саботаже минских соглашений. Текст его выступления на заседании Совета Безопасности ООН 18 февраля опубликован на сайте постпредства.

По словам дипломата, из 13 пунктов соглашений на данный момент выполняются только два: о работе контактной группы в Минске и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Он напомнил, что в официальном документе четко прописан порядок действий сторон: «прекращение огня, амнистия, конституционная реформа с предоставлением особого статуса Донбассу и право на языковое самоопределение, затем проведение выборов и лишь потом восстановление правительственного контроля во всей зоне конфликта».

В то же время украинская сторона, по словам Небензи, настаивает на варианте, который заведомо не будет принят жителями Донбасса: начать с допуска ВСУ на территорию непризнанных республик и передать Украине контроль над российской границей.

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Утром 18 февраля украинское военное командование сообщило, что вооруженные формирования самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) начали наступление, в результате чего погиб один украинский военный, четверо получили легкие ранения.

В ЛНР заявили, что режим прекращения огня нарушили украинские силовики, обстреляв жилые массивы в Кировске, поселках Донецкий и Голубовский.

9 декабря 2019-го в Париже на состоявшемся впервые за три года саммите «нормандской четверки» стороны обратили внимание на важность отвода сил и средств в трех новых пунктах к концу марта 2020 года. По его итогам лидеры стран приняли коммюнике, которое предполагает приверженность минским соглашениям, прекращение огня до конца года и разведение войск Вооруженных сил Украины и самопровозглашенных республик Донбасса.

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