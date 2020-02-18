ЛНР начала наступление в Донбассе

Вооруженные формирования самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) начали наступление вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный в Донбассе. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил (ООС).

По данным украинского командования, военные ЛНР попытались прорваться через линию соприкосновения. Вооруженные силы Украины понесли потери, сообщили в ООС.

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«Оккупанты ведут обстрелы по нашим защитникам из запрещенного минскими соглашениями вооружения. Враг применяет минометы калибра 120 мм. Также противник ведет огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов», — заявили в ООС, добавив, что потери противника уточняются.

Ранее стало известно, что Украина выступает против разведения сил и средств в Донбассе по всей линии соприкосновения. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк подчеркнул, что это противоречит минским соглашениям, поскольку сначала должны быть расформированы «иностранные военные формирования».

9 декабря 2019-го в Париже на состоявшемся впервые за три года саммите «нормандской четверки» стороны обратили внимание на важность отвода сил и средств в трех новых пунктах к концу марта 2020 года. По его итогам лидеры стран приняли коммюнике, которое предполагает приверженность минским соглашениям, прекращение огня до конца года и разведение войск Вооруженных сил Украины и самопровозглашенных республик Донбасса.

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