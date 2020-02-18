Украина обратится к Генассамблее ООН с вопросом о введении миротворцев в Донбасс

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обратится к Генеральной ассамблее ООН, чтобы напомнить о необходимости введения миротворцев на неподконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

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«Я отбываю завтра в Нью-Йорк для того, чтобы говорить с Генеральным секретарем и выступить перед Генеральной ассамблеей ООН, в частности, чтобы напомнить об этом вопросе, что мы ожидаем, насколько это возможно, такую операцию», — заявил глава МИД Украины.

Пристайко рассказал, что Россия согласна на введение контингента только на линию соприкосновения, а не на всю территорию самопровозглашенных республик Донбасса, как на том настаивают украинские власти.

В то же время он отметил, одним из возможных вариантов обеспечения контроля границы в Донбассе украинскими пограничниками является создание коридора безопасности под контролем ОБСЕ. Сейчас обсуждается вопрос, «насколько жизненной конструкцией» является создание совместных патрулей, состоящих из сотрудников Национальной полиции Украины, представителей ОБСЕ и местных общин, отметил Пристайко.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отверг идею патрулирования российско-украинской границы в Донбассе совместно с представителями неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей. Он заявил о необходимости создания совместных полицейских сил с участием ОБСЕ.

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