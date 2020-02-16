Украина предложила совместно патрулировать границу в Донбассе

Украина готова к патрулированию российско-украинской границы в Донбассе совместно с представителями ОБСЕ и неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает «Укринформ».

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Он рассказал, что идея создания совместных патрулей неоднократно обсуждалась с самого начала минского переговорного процесса. Пристайко подчеркнул, что данное предложение является чувствительным, поскольку речь идет об участии в патрулях силовиков из самопровозглашенных республик Донбасса.

«Мы решаем, как сделать так, учитывая опыт, например, Хорватии — как выйти на решение, чтобы в первую очередь обеспечить безопасность на этой территории. Возможно, к тому времени, чтобы провести выборы», — сказал украинский политик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона готова на совместный контроль границы в Донбассе для проведения в регионе местных выборов. Во время Мюнхенской конференции по безопасности он отметил, что уже поднимал данный вопрос на встрече «нормандской четверке» в Париже 9 декабря.

12 февраля глава офиса президента Украины Андрей Ермак поведал о наличии четкого плана проведения выборов в Донбассе в 2020 году. В то же время он подчеркнул невозможность проведения голосования, пока в регионе находятся иностранные военные и незаконные вооруженные формирования, и пока Украина не взяла под контроль участок государственный границы с Россией.

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