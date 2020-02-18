Украина предложила и отвергла идею совместного патрулирования границы в Донбассе

Украина отвергла ранее предложенную идею патрулирования российско-украинской границы в Донбассе совместно с представителями ОБСЕ и неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире программы «Свобода слова», видеозапись доступна в YouTube.
По его словам, власти рассматривают возможность поэтапного восстановления контроля над границей без привлечения представителей самопровозглашенных республик Донбасса, поскольку «незаконные вооруженные формирования» должны быть распущены. «Контроль [украинскими силовиками] либо есть, либо нет», — подчеркнул министр.
Глава МВД Украины пояснил, что президент Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности говорил о хорватском опыте патрулирования границы совместными группами полицейских с участием ОБСЕ. Речь идет о создании «переходных совместных полицейских сил», пояснил Аваков.
«Это было сказано в рамках переговоров в "нормандском формате", когда наши коллеги предлагают посмотреть какие-то компромиссные варианты. Украинская сторона это не рассматривала ни тогда, ни сейчас», — подчеркнул он, добавив, что к патрулированию, «уважая переходный период и страхи» жителей, могут быть привлечены представители местных общин.
Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о готовности украинских властей к совместному патрулированию границы. Данное предложение он назвал чувствительным, поскольку речь идет об участии в патрулях силовиков самопровозглашенных республик Донбасса.