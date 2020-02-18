На Украине рассказали про закон о коллаборантах Донбасса

До начала «процесса деоккупации» и перехода территорий самопровозглашенных республик Донбасса под контроль украинских властей Верховная Рада должна принять «закон о коллаборантах». Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире программы «Свобода слова», видеозапись доступна в YouTube.

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«Кто-то называет его законом об амнистии, я же называю его законом о коллаборантах», — рассказал министр, подчеркнув, что к ответственности не будут привлекаться врачи, учителя и низшие чины органов власти.

«А если ты выполняешь репрессивную функцию, если ты организовываешь отряды, которые стреляют в нашу сторону, осуществляешь или осуществлял свержение власти насильственным путем, если ты в Славянске убивал протестантских священников, то не попадаешь под прощение, а попадаешь под уголовное преследование», — добавил Аваков.

При этом он отметил важность информирования жителей неподконтрольных территорий Донбасса о том, что гражданам не грозит преследование в случае, если они не посягали на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Осенью 2019-го министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что власти не планируют использовать для участников конфликта в Донбассе механизм полной амнистии, предусмотренный минскими соглашениями. Он отметил, что это позиция всех членов украинского правительства, которые работают над возможными вариантами урегулирования конфликта в Донбассе.

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