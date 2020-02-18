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В сети появилось видео обстрелов в Донбассе, где утром 18 февраля начались столкновения между украинскими войсками и силами самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщает УНИАН.

Кадры, как утверждается, сняты в населенном пункте Кировск, которое находится под контролем ЛНР.

Ранее командование украинской Операции Объединенных сил (ООС) сообщило, что вооруженные формирования ЛНР перешли в наступление вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный. Они попытались прорваться через линию соприкосновения, ВСУ понесли потери.

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