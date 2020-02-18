Зеленский заявил о приближении мира в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна уверенно приближается к прекращению войны и миру в Донбассе. Об этом он рассказал во время брифинга после заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), передает «РБК-Украина».

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По его словам, несмотря на столкновения близ Золотого 18 февраля, ситуация в Донбассе полностью контролируется украинской армией. Президент подчеркнул, что «провокация не изменит курс» властей на завершение конфликта на востоке Украины.

Утром 18 февраля украинское военное командование сообщило, что вооруженные формирования самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) начали наступление в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный, пытаясь прорваться через линию соприкосновения. Погиб один украинский военный, четверо получили легкие ранения.

В ЛНР заявили, что режим прекращения огня нарушили украинские силовики, обстреляв жилые массивы в Кировске, поселках Донецкий и Голубовский.

9 декабря 2019-го в Париже на состоявшемся впервые за три года саммите «нормандской четверки» стороны обратили внимание на важность отвода сил и средств в трех новых пунктах к концу марта 2020 года. По его итогам лидеры стран приняли коммюнике, которое предполагает приверженность минским соглашениям, прекращение огня до конца года и разведение войск Вооруженных сил Украины и самопровозглашенных республик Донбасса.

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