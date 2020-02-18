ЛНР обвинила украинские войска в обстреле жилых домов

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) обвинили украинские войска в обстреле населенных пунктов, в результате которого пострадали жилые дома. Об этом сообщает «Луганский информационный центр».

Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что во вторник, 18 февраля, с 6 до 9 часов утра украинские войска семь раз нарушили режим прекращения огня, атаковав населенные пункты Смелое, Сокольники, Донецкий и Голубовское из крупнокалиберной артиллерии и минометов.

Около шести утра 10 украинских диверсантов выдвинулась в сторону позиций ЛНР в районе Голубовского, но подорвались на минном поле, сообщили в Народной милиции ЛНР. Двое погибли, трое были ранены. Чтобы эвакуировать их, командование 93-й бригады ВСУ отдало приказ о массированном ударе по населенным пунктам, выпустив более 50 снарядов и мин. ПВО ЛНР сбила беспилотник, с помощью которого украинские силовики корректировали огонь.

В поселке Донецкий снаряд попал в крышу одного из домов, в Голубовском — в квартиру, один из домов загорелся. Люди напуганы, школы стоят пустые, обстрелы продолжаются, и периодически слышны взрывы, рассказали в местной администрации.

Ранее украинские военные заявили, что силы ЛНР начали наступление с помощью запрещенного оружия, пытаясь прорваться через линию соприкосновения. Бой завершен. Президент Украины Владимир Зеленский назвал случившееся циничной провокацией.

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