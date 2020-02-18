Зеленский назвал бой под Луганском циничной провокацией

Президент Украины Владимир Зеленский назвал циничной провокацией бой между украинскими войсками и силами самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), вспыхнувший утром 18 февраля. Об этом говорится на Facebook-странице украинского лидера.

По его словам, «боевики и оккупанты» устроили эту провокацию в пятую годовщину «дебальцевской трагедии», чтобы не только надавить на незаживающую рану, но и попытаться сорвать мирный процесс, который начал продвигаться небольшими, но неустанными шагами. Противник атаковал позиции Объединенных сил и вел обстрел из запрещенного оружия, с украинской стороны есть потери, бой завершен.

На сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) будут приняты решения о дальнейших шагах. Для Украины остается неизменным курс на завершение войны, приверженность международным договоренностям и решимость дать отпор вооруженной агрессии, подчеркнул Зеленский.

Утром 18 февраля Украина сообщила, что вооруженные формирования ЛНР начали наступление в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный, пытаясь прорваться через линию соприкосновения. Погиб один украинский военный, четверо получили легкие ранения.

В ЛНР заявили, что режим прекращения огня нарушили украинские силовики, обстреляв гражданские объекты в населенных пунктах.

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