Бой в Донбассе закончился

В Донбассе закончился бой, вспыхнувший утром 18 февраля между украинскими войсками и силами самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщается на странице Операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

Как указывается в сообщении, бой вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Свободный завершился. Погиб один украинский военный, четверо получили легкие ранения. У формирований ЛНР — один погибший и пятеро тяжелораненых.

В ООС утверждают, что противник запросил режим тишины, украинские военные не потеряли своих позиций.

Ранее ООС заявило, что формирования ЛНР пытались прорваться через линию соприкосновения и вели обстрел из запрещенного минскими соглашениями оружия. Представили ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что атаку начали украинские силы, обстрелявшие гражданские объекты в Кировске и поселке Донецкий, передает «Луганский информационный центр».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!