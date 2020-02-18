Назван способ укрепления сотрудничества России и ЕС с помощью Украины

Можно укрепить отношения России и Евросоюза и возобновить их сотрудничество с помощью выполнения соглашений по урегулированию на востоке Украины. Такое заявление сделал министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо по итогам переговоров с российской стороной, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что его беседа с российским главой МИД Сергеем Лавровым касалась ситуации на Украине. «Мы согласились, что минские соглашения являются основой для украинского урегулирования. А их реализация позволит возобновить сотрудничество и снять санкции», — сказал Ди Майо. Он позитивно оценил шаги Киева по мирному урегулированию и призвал Москву ответить тем же.

Итальянский министр добавил, что Москва и Брюссель взаимно заинтересованы в сотрудничестве в разных областях. Это и защита окружающей среды, и здравоохранение, и цифровое развитие.

Лавров находится в Италии вместе с главой Минобороны России Сергеем Шойгу. Там прошли переговоры в формате «2+2» между главами МИД и Минобороны обеих стран.

16 февраля заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что отношения России и Европы улучшатся, если в Евросоюзе и НАТО изменят системные подходы к развитию отношений. Первым условием Грушко назвал большую конкретику Евросоюза в своем отношении к Москве, второе — прекращение попыток НАТО сдерживать Россию.

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