В Латвии и Эстонии прошли обыски по делу о нарушении санкций за Крым

В нескольких офисах Латвии и Эстонии, в том числе компании-ретранслятора российских телеканалов Baltic Media Alliance, прошли обыски по делу о нарушении санкций Евросоюза за действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Об этом в среду, 5 февраля, сообщает Deutsche Welle.

Прокуратура Эстонии заявила, что следственные действия не связаны с работой СМИ. Дело было возбуждено в декабре. По данным Службы госбезопасности Латвии, группа лиц по предварительному сговору помогла человеку, находящемуся под санкциями за участие в присоединении Крыма к России, получить доступ к финансовым ресурсам. В деле уже есть два подозреваемых.

По данным местных СМИ, в нарушении санкций подозревается совладелец и председатель правления Baltic Media Alliance Олег Солодов. Он является гражданином Латвии.

В декабре власти Эстонии предъявили ультиматум журналистам Sputnik Estonia, потребовав прекратить работать на МИА «Россия сегодня». Чиновники отмечают, что гендиректор МИА Дмитрий Киселев включен в санкционные списки ЕС.

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