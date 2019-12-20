В Эстонии заявили о законности угроз в адрес российских журналистов

Угрозы в адрес журналистов российского агентства Sputnik в Эстонии законны. Об этом заявил руководитель бюро информации по отмыванию денег департамента полиции и погранохраны Эстонии Мадис Рейманд, пишет РИА Новости.

По его словам, это обосновано санкциями Евросоюза против генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева. «Запрещено работать на лицо, на которое распространяются санкции, и оказывать ему услуги», — сказал Рейманд. Он добавил, что бюро оповестило людей, которые заключили трудовой договор с МИА «Россия сегодня», об ограничениях в отношении Киселева.

Ранее в Таллине потребовали прекратить сотрудников Sputnik Эстония работать на российское агентство, иначе им грозит уголовное преследование. Власти объяснили это санкциями, которые Евросоюз ввел в марте 2014 года в отношении физических и юридических лиц из-за событий на Украине.

В 2015 году Киселев подал иск с требованием освободить его от санкций. Его защита привела «шесть доводов и основных аргументов», которые были призваны доказать необоснованность ограничений в отношении руководителя информагентства. Однако Европейский суд юстиции общей юрисдикции оставил санкции ЕС в отношении Киселева в силе.

Киселев попал в черный список ЕС 21 марта 2014 года. Из-за персональных санкций против него у СМИ, которыми он руководит, возникают проблемы в разных странах.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!