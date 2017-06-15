Евросоюз отказался снять санкции с телеведущего Дмитрия Киселева

Европейский суд юстиции общей юрисдикции оставил в силе санкции ЕС в отношении ведущего и гендиректора международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, наложенные в связи с его высказываниями о ситуации на Украине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Киселев подал иск с требованием освободить его от санкций в 2015 году. Его защита привела «шесть доводов и основных аргументов», которые были призваны доказать необоснованность ограничений в отношении руководителя информагентства. В частности, Киселев утверждал, что к нему нельзя применять критерий «активной поддержки» политики России относительно Украины. По его словам, он «всего лишь журналист и директор медиакомпании и, следовательно, не имеет ни влияния, ни конкретного воздействия или ответственности в связи с ситуацией на Украине».

Киселев попал в черный список ЕС 21 марта 2014 года. Из-за персональных санкций против него у СМИ, которыми он руководит, возникают проблемы в разных странах.